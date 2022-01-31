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Понедельник, 31 января, 2022

В Екатеринбурге осудили насильника и убийцу 11-летней школьницы

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В Екатеринбурге осудили насильника и убийцу 11-летней школьницы

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Суд вынес приговор 40-летнему рецидивисту Артему Осипову, которого признали виновным в убийстве 11-летней Полины из Асбеста, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 12 ноября 2020 года. По версии следствия, злоумышленник под воздействием наркотиков встретил на улице Челюскинцев незнакомую девочку, которая продавала газеты.

Под предлогом приобретения печатной продукции обвиняемый заманил девочку к себе в квартиру, где Осипов начал насиловать жертву с особой жестокостью. Педофил снимал происходящее на телефон. Вечером того же дня обвиняемый задушил ее, чтобы скрыть следы.

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В итоге Осипова приговорили к пожизненному лишению свободы. Ранее рецидивист отсидел 19 лет.

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