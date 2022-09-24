Суббота, 24 сентября, 2022
powder

В Екатеринбурге незнакомец пырнул ножом студента посреди бела дня

На главнуюНовости мира

Житель Екатеринбурге напал на студента первого курса УрГУПС по неизвестной причине, пишет E1.RU.

Инцидент произошел днем 23 сентября на Уралмаше в районе Бакинских Комиссаров. Молодой человек шел из техникума после занятий. В этот момент на него набросился незнакомец с холодным оружием в руках. Удар пришелся в область под ребрами.

«Преступник подошел, ткнул ножом. Сейчас сын в больнице, — рассказали родители пострадавшего.

Знакомая называет молодого человека абсолютно не конфликтным. Он многодетной семьи и староста группы.

Сейчас полицейские разыскивают нападавшего. На вид ему 40–45 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения. Он был в черной кофте.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/