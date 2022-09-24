В Екатеринбурге незнакомец пырнул ножом студента посреди бела дня

Житель Екатеринбурге напал на студента первого курса УрГУПС по неизвестной причине, пишет E1.RU.

Инцидент произошел днем 23 сентября на Уралмаше в районе Бакинских Комиссаров. Молодой человек шел из техникума после занятий. В этот момент на него набросился незнакомец с холодным оружием в руках. Удар пришелся в область под ребрами.

«Преступник подошел, ткнул ножом. Сейчас сын в больнице, — рассказали родители пострадавшего.

Знакомая называет молодого человека абсолютно не конфликтным. Он многодетной семьи и староста группы.

Сейчас полицейские разыскивают нападавшего. На вид ему 40–45 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения. Он был в черной кофте.