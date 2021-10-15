В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат и скрылись с деньгами

В посёлке Садовом в Екатеринбурге неизвестные грабители взорвали банкомат и сбежали с деньгами. Об этом сообщает портал «E1.RU».

Инцидент произошёл в магазине «Монетка» около трёх часов ночи в пятницу, 15 октября. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, ограбление заняло всего одну минуту.

В пресс-службе Сбербанка, который обслуживает банкомат, заявили, что пострадавших в результате взрыва нет. Сумма ущерба уточняется.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители. У здания магазина находятся 4 машины силовиков.