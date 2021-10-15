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Пятница, 15 октября, 2021
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В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат и скрылись с деньгами

Александр Ильин
Фото: портал «E1.RU»

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В посёлке Садовом в Екатеринбурге неизвестные грабители взорвали банкомат и сбежали с деньгами. Об этом сообщает портал «E1.RU». 

Инцидент произошёл в магазине «Монетка» около трёх часов ночи в пятницу, 15 октября. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, ограбление заняло всего одну минуту. 

В пресс-службе Сбербанка, который обслуживает банкомат, заявили, что пострадавших в результате взрыва нет. Сумма ущерба уточняется. 

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители. У здания магазина находятся 4 машины силовиков. 

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