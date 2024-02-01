В Екатеринбурге из реки выловили тело пропавшего военного

Водолазы выловили из реки Исети в Екатеринбурге тело пропавшего 20-летнего военного Дмитрия Коменеко, пишет E1.RU.

Об исчезновении молодого человека стало известно в ночь на 27 января. Сегодня утром его достали из воды в районе Дендропарка.

По предварительной версии, мужчина подрался с другом у входа в бар на улице 8 Марта, в итоге ему разбили голову. Оттуда Коменеко ушел без телефона, документов и верхней одежды.

Причину смерти парня установят специалисты на судебно-медицинской экспертизе.