В Екатеринбурге гастарбайтеры разгромили миграционный центр

Гастарбайтеры снесли дверь в переполненном миграционном центре в Екатеринбурге, пишет « Инцидент Екатеринбург ».

Инцидент произошел на улице Сулимова. По словам очевидцев, мигранты сняли дверь с петель. Десятки людей пытались попасть в здание. Почему образовалась такая большая очередь, не уточняется.

Глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых заявил после случившегося, что в городе откроют два новых центра на улице Кислородной.

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Полицейский объяснил это огромным наплывом иностранцев. Открытие новых центров позволит оптимизировать прием граждан и избежать повторения ЧП. Переезд намечен на май–июнь.