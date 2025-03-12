В Екатеринбурге гастарбайтеры разгромили миграционный центр

Гастарбайтеры снесли дверь в переполненном миграционном центре в Екатеринбурге, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент произошел на улице Сулимова. По словам очевидцев, мигранты сняли дверь с петель. Десятки людей пытались попасть в здание. Почему образовалась такая большая очередь, не уточняется.
Глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых заявил после случившегося, что в городе откроют два новых центра на улице Кислородной.
Полицейский объяснил это огромным наплывом иностранцев. Открытие новых центров позволит оптимизировать прием граждан и избежать повторения ЧП. Переезд намечен на май–июнь.