В Екатеринбурге двор заполонило огромное полчище крыс

Жители Екатеринбурга в жалуются, что их двор на Серафимы Дерябиной, 53а заполонили крысы, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, грызуны бегают по детским площадкам, мусорным бакам и моторным отсекам машин.

«На закрепленной к дому мусорке творится что-то невообразимое. В светлое и темное время суток всё просто кишит крысами, их огромное полчище», – рассказал горожанин.

Люди опасаются за свое здоровье и здоровье детей, поскольку крыс становится все больше.

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