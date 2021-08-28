В «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы с получением единовременной выплаты. Разъяснительную работу проведет штаб общественной поддержки партии.

Инициатива президента страны Владимира Путина выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей очень важная. Эти выплаты станут существенной поддержкой в постпандемийный период, – уверен губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

Он отметил, что на Съезде партии 24 августа глава государства также выступил с инициативой выплатить до конца года по 15 тысяч рублей всем военнослужащим – вне зависимости от звания, в том числе – курсантам военных училищ, и сотрудникам правоохранительных органов, то есть на всех, кто защищает безопасность людей, с последующей индексацией выше размера инфляции.

Такая мера поддержки как единовременные соцвыплаты из дополнительных доходов бюджета – показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей, – считает Николай Любимов.

Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту – это более 30 млн человек в стране. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан*, – сказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения президента о единовременной выплате пенсионерам.

Региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат.

В рамках региональных штабов общественной поддержки партии в субъектах РФ необходимо выстроить канал коммуникаций, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент, сказал Андрей Турчак.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.

Кроме того, выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки.

*сетевое издание LENTA.RU, 27.08.2021.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 27.08.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»