В двух районах Рязанской области произошли конфликты с угрозой убийством

В Ряжском и Сапожковском районах Рязанской области произошли семейные конфликты с угрозой убийством. Подробности раскрыли в региональном управлении МВД.

В межмуниципальный отдел МВД Ряжский обратилась 52-летняя местная жительница и сообщила об угрозе убийством. Участковые уполномоченные полиции предварительно установили, что между женщиной и её 72-летним сожителем произошла ссора. Мужчина стал угрожать заявительнице ножом. Полицейские изъяли нож и провели со злоумышленником профилактическую беседу.

Похожее преступление произошло в Сапожковском районе. В ходе супружеской ссоры 39-летний муж угрожал 37-летней жене убийством путём удушения. Подозреваемого в преступлении задержал участковый уполномоченный полиции.

Дознаватели возбудили против мужчин уголовные дела по статье об угрозе убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет.