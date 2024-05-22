Среда, 22 мая, 2024

В двух районах Рязанской области ограничат подачу газа

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

В Рязанской области начинают подготовку в новому отопительному сезону. В связи с этим в двух районах временно ограничат подачу газа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Речь идет о селе Вакино Рыбновского района и селе Нижнее Мальцево Сасовского района.

В этих населенных пунктах не будет газа с 08:00 часов 28 мая до 16:00 часов 31 мая.

Сообщается, что ремонтные работы буду проходить на ГРП в Рыбновском районе и газопроводе в
Сасовском районе.

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