В двух посёлках Рязанской области завершили ремонт дорог.

В Шилово в нормативное состояние привели дорогу по улице Исаева, а в рабочем посёлке Чучково – дорогу по улице Октябрьская. Работы прошли на всем протяжении улиц.

На объектах выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. Об этом сообщает министерство автодорог Рязанской области.

Общая стоимость работ на двух участках составила более 15,3 млн рублей. Из областного бюджета в рамках субсидии выделили свыше 14,68 млн рублей.