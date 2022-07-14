Татьяна Проводина

В двух посёлках Рязанской области завершили ремонт дорог

Фото Минтранса Рязанской области

В двух посёлках Рязанской области завершили ремонт дорог.

В Шилово в нормативное состояние привели дорогу по улице Исаева, а в рабочем посёлке Чучково – дорогу по улице Октябрьская. Работы прошли на всем протяжении улиц.

На объектах выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. Об этом сообщает министерство автодорог Рязанской области.

Общая стоимость работ на двух участках составила более 15,3 млн рублей. Из областного бюджета в рамках субсидии выделили свыше 14,68 млн рублей.

В двух посёлках Рязанской области завершили ремонт дорог
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