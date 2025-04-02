В Думе предложили ввести особый налог на олигархов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что назрела необходимость обсудить вопрос о введении в РФ солидарного налога на состояние.

По данным Bloomberg, состояние богатейших российских предпринимателей с начала текущего года выросло на 11,57 млрд долларов.

«Кому война, а кому мать родна. Это про наших олигархов. За 9 месяцев прошлого года их активы подорожали на 26 млрд долларов, а сейчас темпы обогащения ускорились. Можно спорить о корректности подсчетов, о причинах сего явления, но, как говорится, тенденция налицо. И вывод однозначный — надо делиться, господа. В куда большем объеме, чем сейчас. Так, введение шкалы НДФЛ, на чем мы давно настаивали, не затронуло получателей дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами. Нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь, а еще — целевой налог на несколько десятков олигархов», — отметил парламентарий.

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Лидер СРЗП считает целесообразным обратиться к опыту Франции, где действует солидарный налог на состояние, или ежегодный налог на богатство, которым облагаются физические лица, если их состояние, оцениваемое на уровне семьи на 1 января налогового периода, превышает установленный в законодательном порядке уровень.

«Направление для нас новое, но все когда-то бывает впервые. Думаю, надо будет обсудить этот вопрос с коллегами, с экспертами и выйти на конкретные предложения», — заключил Миронов.