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Понедельник, 11 октября, 2021
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В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя пассажирка мопеда

7info
В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя пассажирка мопеда

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В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя женщина. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

В воскресенье, 10 октября, в 12.30 рядом с домом № 11 по улице Колхозной 67-летний местный житель, управляя мопедом «Мотолэнд», поворачивая налево, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 51-летнего жителя Чучковского района.

Водителя мопеда госпитализировали, его пассажирка умерла в больнице. Водителю автомобиля помощь оказали на месте аварии.

  • В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя пассажирка мопеда
  • В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя пассажирка мопеда
  • В ДТП в посёлке Чучково погибла 66-летняя пассажирка мопеда

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