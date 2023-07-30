В ДТП в Михайловском районе погиб 17-летний молодой человек

В результате ДТП в Михайловском районе Рязанской области погиб 17-летний парень, сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария случилась 29 июля в 08.15 в селе Стрелецкие Выселки на 594 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». Около местной церкви 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем Mercedes-Benz, столкнулся со стоящей на обочине Lada Vesta, после чего иномарка протаранила столб.

Погиб 17-летний пассажир, житель посёлка Октябрьский. Жителя Михайлова, управлявшего автомобилем, с травмами доставили в больницу.

Ещё один участник ДТП — 40-летний водитель Lada Vesta — не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.