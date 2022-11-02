В ДТП в Касимовском районе погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Касимовском районе в среду, 2 ноября. Трагедия произошла недалеко от села Поляны, подробности произошедшего обнародовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Приблизительно в 10.40 легковой автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет, в итоге все, кто находился в салоне, погибли на месте. Уточняется, что несовершеннолетних среди них нет.

По предварительной информации, водитель «десятки» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Его автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Уже известно, что погибли двое мужчин и две женщины. Их личности устанавливаются.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram