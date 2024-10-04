В ДТП со «скорой» под Рязанью пострадали три человека

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала подробности ДТП с автомобилем скорой помощи. Оно произошло днём 4 октября в Рязани.

Полицейские информируют: примерно в 13.40 на 507-м километре автодороги «Золотое кольцо» столкнулся автомобиль «скорой» «Форд транзит» и автомобиль «Тойота Прадо». За рулём легковушки находился 72-летний рязанец, за рулём «скорой» — мужчина 50-ти лет.

В результате происшествия водитель скорой помощи и два его пассажира в возрасте 64-х и 36-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась помощь медиков.