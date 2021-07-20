В ДТП с перевернувшимся грузовиком в центре Рязани пострадал 19-летний водитель «Газель Некст»

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В результате ДТП на улице Горького в Рязани пострадал 19-летний молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП на перекрёстке с улицей Свободы случилось 19 июля в 20.05. 19-летний водитель автомобиля «Газель Некст», который проезжал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Скайлайн» под управлением 21-летнего жителя Рязани. В результате грузовик совершил опрокидывание.

Водителю грузовика потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка.

Видео с места ДТП здесь.