В ДТП с маршруткой на улице Бирюзова пострадали трое рязанцев

Три человека пострадали в результате ДТП на улице Бирюзова Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

14 декабря, в 16.55 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, выезжая с прилегающей территории дома № 22 корпус 2, не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с автобусом «Ситроен Джампер» под управлением 29-летнего рязанца.

Водитель «десятки» и двое его пассажиров в возрасте 11, 28 лет получили травмы. Людям потребовалась медицинская помощь.

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Госавтоинспекция проводит проверку.