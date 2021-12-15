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Среда, 15 декабря, 2021
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В ДТП с маршруткой на улице Бирюзова пострадали трое рязанцев

7info

Три человека пострадали в результате ДТП на улице Бирюзова Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

14 декабря, в 16.55 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, выезжая с прилегающей территории дома № 22 корпус 2, не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с автобусом «Ситроен Джампер» под управлением 29-летнего рязанца.

Водитель «десятки» и двое его пассажиров в возрасте 11, 28 лет получили травмы. Людям потребовалась медицинская помощь.

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Госавтоинспекция проводит проверку.

  • В ДТП с маршруткой на улице Бирюзова пострадали трое рязанцев
  • В ДТП с маршруткой на улице Бирюзова пострадали трое рязанцев

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