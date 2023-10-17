В ДТП с грузовиком в Скопинском районе погиб человек

Смертельное ДТП произошло 16 октября в 21.35 на 255-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 57-летний житель Воронежской области не справился с управлением автомобилем «Лада Гранта» и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 44-летнего жителя Московской области.

Водитель легковушки, получивший серьёзные травмы, скончался на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.