Вторник, 17 октября, 2023
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В ДТП с грузовиком в Скопинском районе погиб человек

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Смертельное ДТП произошло 16 октября в 21.35 на 255-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 57-летний житель Воронежской области не справился с управлением автомобилем «Лада Гранта» и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 44-летнего жителя Московской области.

Водитель легковушки, получивший серьёзные травмы, скончался на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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