В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина

В результате ДТП с участием большегруза на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе погиб 48-летний житель Пензенской области. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

1 сентября, в 15.10 на 265-м километре федеральной автодороги водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 26-летнего жителя Московской области.

Водитель легковушки погиб, пассажиры 18, 23 лет госпитализированы.

Обстоятельства происшествия уточняются.