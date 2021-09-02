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Четверг, 2 сентября, 2021
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В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина

7info
В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина

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В результате ДТП с участием большегруза на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе погиб 48-летний житель Пензенской области. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

1 сентября, в 15.10 на 265-м километре федеральной автодороги водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 26-летнего жителя Московской области.

Водитель легковушки погиб, пассажиры 18, 23 лет госпитализированы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

  • В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина
  • В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина
  • В ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб 48-летний мужчина

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