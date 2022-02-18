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Пятница, 18 февраля, 2022

В ДТП с фургоном в Рыбновском районе пострадал 36-летний рязанец

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В ДТП с фургоном в Рыбновском районе пострадал 36-летний рязанец

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Вечером 17 февраля в Рыбновском районе Рязанской области на 163-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись фургон Fiat Ducato и автомобиль «ГАЗ», пострадал 36-летний рязанец, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно, 36-летний водитель Fiat Ducato не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигающийся в попутном направлении автомобиль «ГАЗ» под управлением 34-летнего жителя Михайловского района.

В результате ДТП водитель фургона получил травмы. Он обращался за помощью к медикам.

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По факту аварии полиция проводит проверку.

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