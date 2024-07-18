В ДТП с фурами на трассе «Рязань — Спас-Клепики» пострадал человек

Госавтоинспекция Рязанской области прокомментировала ДТП с участием фур на трассе «Рязань — Спас-Клепики».

Авария произошла 18 июля примерно в 7.30. По предварительной информации произошло столкновение грузового автомобиля «Фотон» под управлением 45-летнего водителя и грузового автомобиля «Ман» под управлением 67-летнего водителя. Как итог — пострадал водитель «Фотона», ему понадобилась помощь медиков. Помощь в его транспортировке оказали спасательная служба.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.