Четверг, 18 июля, 2024

В ДТП с фурами на трассе «Рязань — Спас-Клепики» пострадал человек

Автор: 7info7

Опубликовано

Госавтоинспекция Рязанской области прокомментировала ДТП с участием фур на трассе «Рязань — Спас-Клепики».

Авария произошла 18 июля примерно в 7.30. По предварительной информации произошло столкновение грузового автомобиля «Фотон» под управлением 45-летнего водителя и грузового автомобиля «Ман» под управлением 67-летнего водителя. Как итог — пострадал водитель «Фотона», ему понадобилась помощь медиков. Помощь в его транспортировке оказали спасательная служба.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП с фурами на трассе "Рязань — Спас-Клепики" пострадал человек

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