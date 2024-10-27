Воскресенье, 27 октября, 2024
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В ДТП погиб актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский

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В страшной аварии погиб актер Максим Шпаковский, ДТП произошло 25 октября, пишет издание «Стархит» со ссылкой на руководство Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

Артист попал в больницу со множественными травмами и вскоре умер. Ему было 48 лет.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский», — рассказали в театре.

За плечами Шпаковского около 50 проектов, самые заметные из них: «Сваты-4», «Солнцепек», «Обитаемый остров».

Крымчане знают актера по ролям в спектаклях «Ты нужен морю», «Женитьба», «№13», «Рыцарские страсти», «Капитанская дочка».

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