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В ДТП под Вологдой погибли мать и 12-летний сын

Александр Ильин

Вечером 21 января в Сокольском районе Вологодской области, на 505-м километре дороги Москва — Архангельск, случилось смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. 

По предварительной информации, 46-летняя женщина на Datsun столкнулась по касательной с Renault Sandero под управлением 44-летнего мужчины. После Datsun вынесло на встречную полосу, где автомобиль попал под большегруз Mercedes. 

В результате ДТП погибли женщина-водитель и её 12-летний сын. 

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Сейчас обстоятельства аварии выясняет полиция.

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