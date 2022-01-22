В ДТП под Вологдой погибли мать и 12-летний сын

Вечером 21 января в Сокольском районе Вологодской области, на 505-м километре дороги Москва — Архангельск, случилось смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По предварительной информации, 46-летняя женщина на Datsun столкнулась по касательной с Renault Sandero под управлением 44-летнего мужчины. После Datsun вынесло на встречную полосу, где автомобиль попал под большегруз Mercedes.

В результате ДТП погибли женщина-водитель и её 12-летний сын.

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Сейчас обстоятельства аварии выясняет полиция.