В ДТП под Рязанью травмированы 4 человека

В результате ДТП на автодороге Рязань — Пронск травмы получили четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В воскресенье, 19 декабря, в 17 часов на 24-м километре дороги 24-летний житель Рязанской области, ехавший в сторону Пронска на «Митсубиси Лансер», совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Джими» под управлением 54-летнего жителя областного центра.

В аварии получили травмы оба водителя, а также 55-летняя пассажирка первой машины и 20-летняя пассажирка второго автомобиля. Людям оказана медицинская помощь.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.