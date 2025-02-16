Число погибших в ДТП под Рязанью выросло до трёх человек

Скончался еще один участник ДТП вблизи поселка Искра, которое произошло 3 января 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В Рязанской области на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов 38-летний мужчина, управляющий «Джили Тугелла», по предварительной информации, совершил столкновение с «Рено Сандеро», за рулем которого сидела 34-летняя жительница Белгорода.

ДТП произошло примерно в 10:20. Водитель и один из пассажиров «Рено Сандеро» от полученных травм скончались на месте.

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В аварии погибли преподаватель Ряжской детской музыкальной школы Елена Бородина, ее мать и муж. Женщина с матерью скончались на месте. Муж педагога умер 14 февраля в реанимации не приходя в сознание.