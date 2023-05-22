В ДТП под Рязанью погиб водитель квадроцикла. О происшествии сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Всё случилось 21 мая приблизительно в 22.50 в Рязанском районе на 20-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов». 41-летний мужчина за рулём квадроцикла, по предварительным сведениям, не выбрал безопасную скорость. Как итог — произошло столкновение с Mercedes с прицепом, да рулём которого находился 47-летний житель Ступинского района.

Водитель квадроцикла получил травмы, погиб на месте.

По факту случившегося проводится проверка.