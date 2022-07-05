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Вторник, 5 июля, 2022

В ДТП на трассе М5 Урал пострадал один человек

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Татьяна Проводина

В ДТП на трассе М5 Урал пострадал один человек

Фото из группы ДТП Аварии Рязань Вконтакте

В ДТП на трассе М5 Урал пострадал один человек.

Дорожная авария произошла сегодня около 6:40 на 198-ом километре автодорогии М5 Урал. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции по Рязанской области.

LADA Granta под управлением 35-летнего водителя на регулируемом перекрёстке столкнулась с Nissan Note, за рулём которого находилась 56-летняя рязанка.

Водитель LADA получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

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