В ДТП на трассе М5 Урал пострадал один человек.

Дорожная авария произошла сегодня около 6:40 на 198-ом километре автодорогии М5 Урал. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции по Рязанской области.

LADA Granta под управлением 35-летнего водителя на регулируемом перекрёстке столкнулась с Nissan Note, за рулём которого находилась 56-летняя рязанка.

Водитель LADA получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.