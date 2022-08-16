В ДТП на Садовом кольце пострадали три человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло 16 августа в 00.37 часов на улице Зацепский Вал, дом 5.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» следовал по улице Зацепский Вал в направлении улицы Нижняя Краснохолмская и в районе дома 5 совершил столкновение с ожидающей разрешающего сигнала светофора автомашиной «Шкода» (такси).

После столкновения водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате дорожной аварии пострадали три женщины — пассажирки автомашины «Мерседес», которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города.