В ДТП на Ряжском шоссе пострадала женщина-водитель

29 декабря на Ряжском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала 62-летняя рязанка. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Всё произошло в 16.25 недалеко от дома №15. Женщина за рулём «Ниссан Альмера», по предварительной информации, не справилась с управлением автомобиля и столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай».

В результате происшествия водитель «Альмера» получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

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По факту ДТП проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.