В доме на проезде Грибоедова в Рязани обрушилась стена

В воскресенье, 12 февраля, в доме 16 на проезде Грибоедова в Рязани, жильцы которого были расселены, рухнула стена.

Фото появилось в группе Новости Рязани ВКонтакте.

«Вовремя переселили людей из дома на проезде Грибоедова», – отмечает автор публикации.

11 февраля сообщалось, что двум семьям из этого дома предоставили временное жильё из маневренного фонда. Комиссия по чрезвычайным ситуациям с учётом оценки экспертов признала проживание в доме небезопасным.

В мэрии Рязани сообщили, что на месте работает аварийно-спасательная служба, никто не пострадал.