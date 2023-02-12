Воскресенье, 12 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда

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Фото с сайта администрации Рязани

Администрация Рязани оказала помощь двум семьям из дома 16 на проезде Грибоедова в переселении в гостиницу маневренного фонда. Комиссия по чрезвычайным ситуациям с учётом оценки экспертов признала проживание в доме небезопасным.

Жильцы переехали в двухкомнатные отремонтированные помещения. Несколько семей переехали к родственникам. Нескольким жителям оказали помощь, в том числе по транспортировке вещей, во временном переселении в центры соцобслуживания.

Городская администрация продолжает взаимодействовать с жителями.

Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда
Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда
Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда
Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда

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