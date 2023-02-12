Мэрия Рязани предоставила двум семьям из дома на проезде Грибоедова двухкомнатные помещения маневренного фонда

Администрация Рязани оказала помощь двум семьям из дома 16 на проезде Грибоедова в переселении в гостиницу маневренного фонда. Комиссия по чрезвычайным ситуациям с учётом оценки экспертов признала проживание в доме небезопасным.

Жильцы переехали в двухкомнатные отремонтированные помещения. Несколько семей переехали к родственникам. Нескольким жителям оказали помощь, в том числе по транспортировке вещей, во временном переселении в центры соцобслуживания.

Городская администрация продолжает взаимодействовать с жителями.