В домашнем сундучке школьника из Рязани хранятся семейные реликвии, связанные с жизнью и судьбой родственников-фронтовиков

В рамках «Свидетели поры огневой» редакция 7info продолжает публиковать снимки семейных реликвий, которые жители Рязанской области хранят в память о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне или работавших в годы войны в тылу. Мы получаем трогательные истории о боевом, трудовом и жизненном пути наших соотечественников. Некоторые участники акции представляют материалы о своих предках и показывают реликвии, связанные с их жизнью, в видеоформате.

Одно из таких видео прислал Роман Штевнин, ученик шестого класса рязанской школы №29. Школьник показал домашний сундучок, в котором хранятся вещи его родственников-фронтовиков. А вместе с вещами в семье Романа бережно передают из поколения в поколение рассказы о родных, чьи судьбы неразрывно связаны с Великой Отечественной войной.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.