В Добром сквере прошло праздничное мероприятие «Навстречу Победе!»

8 мая в Добром сквере в поселке Приокский состоялось праздничное мероприятие «Навстречу Победе!». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Для жителей и гостей праздника с концертной программой выступили артисты МАУК «ДК «Приокский», артисты театральной студии «Нюансик», ансамбль русской песни «Россияночка», ансамбль народной песни «Рушники», активист ТОСа Александр Алексеев. Они порадовали собравшихся известными песнями военных лет.

Стихотворение «День Победы» прочитала ученица МБОУ «Школа №40». Совместно со школой была организована тематическая фотозона.

В завершении праздника все могли попробовать полевую кашу и согреться чаем.

Мероприятие состоялось при поддержке администрации города, депутатского корпуса, комитета ТОС «Приокский-3», Ассоциации органов ТОС Рязанской области, школы N40.