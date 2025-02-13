В ДФ «Буревестник» в Рязани открылось отделение ММА

Во Дворце физкультуры «Буревестник» в Рязани открылось отделение смешанных боевых единоборств (ММА). Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

⁣Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» ведет набор мальчиков 10 лет и старше.

⁣На зале каждый сможет научиться новым техникам, развить свою физическую форму и уверенность в себе. Опытные тренеры имеют богатый опыт как в обучении, так и в соревнованиях. Они помогут вам освоить технику боя, улучшить выносливость и координацию, а также подготовят к участию в турнирах разного уровня.

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⁣Адрес г. Рязань, ул. Семашко, д. 56

Запись на занятия и другая информация: 24-68-73 и 76-46-82.