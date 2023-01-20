В детской ОКБ в Рязани спасают недоношенных детей от слепоты

В Рязанской областной детской клинической больнице спасают недоношенных детей от слепоты. Об этом сообщает сайт медицинского учреждения.

Малыши, появившиеся на свет раньше срока и имеющие экстремально низкую и низкую массу тела, рискуют заболеть ретинопатией. Это заболевание возникает из-за незрелости сетчатки и ведет к потере зрения. Если «поймать» ретинопатию на начальном этапе, можно успеть сделать операцию и спасти зрение, но для этого рязанские младенцы вместе с мамами отправлялись в Москву.

Теперь все изменилось. Для Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой приобрели лазерный коагулятор — оборудование, которое позволяет проводить операции недоношенным младенцам.

— Ретинопатия очень опасна для недоношенных детей, поэтому наши врачи всегда сфокусированы на своевременной диагностике и при первых тревожных признаках направляли в столичные клиники на операцию. При этом приходилось многое предусмотреть, чтобы транспортировка недоношенного ребенка не нанесла вред его здоровью.

Теперь риски снижены до минимума. С помощью нового лазерного коагулятора мы можем спасать от слепоты всех недоношенных малышей в регионе, которые в этом нуждаются, — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

В мире ретинопатия занимает ведущее место среди болезней, которые делают детей инвалидами по зрению. Для эффективной и своевременной диагностики этого заболевания в детской ОКБ уже установлена ретинальная камера, где отслеживают состояние глазного дня. Новый лазерный коагулятор стал завершающим звеном в системе работы по спасению детей от слепоты.