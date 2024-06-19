В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

Во вторник, 18 июня, в деревне Сажнево Рязанского района выпал град размером с грецкий орех. Об этом 7info сообщили местные жители.

Рязанцы поделились с редакцией снимками градин. На фото видно, как градины выглядят рядом со спичечным коробком.