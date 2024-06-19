Среда, 19 июня, 2024

В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

Автор: Кристина Аманн

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Во вторник, 18 июня, в деревне Сажнево Рязанского района выпал град размером с грецкий орех. Об этом 7info сообщили местные жители. 

Рязанцы поделились с редакцией снимками градин. На фото видно, как градины выглядят рядом со спичечным коробком.

В деревне под Рязанью выпал град размером с грецкий орех

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