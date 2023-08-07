В деревне под Рязанью открыли новую детскую площадку

За счёт региональной программы поддержки местных инициатив в деревне Вишневка Дядьковского сельского поселения появилась детская площадка. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

Её строительства местные жители ждали с нетерпением. В прошлом году проект не прошёл по срокам подачи заявок. Зато в этом стал первым из всех поданных от района заявок.

В проекте площадки жители Вишнёвки предусмотрели элементы, которые заинтересуют и малышей, и детей постарше.

Стоимость работ по проекту составила 643 тыс. рублей, из них сумма субсидии из регионального бюджета — 482,3 тыс. рублей, 96,4 тыс. рублей — это средства бюджета поселения, 64,3 тыс. рублей — инициативные платежи жителей.