Субботнее дерби ЦСКА — «Спартак», закончившееся победой «красно-белых» установило несколько рекордов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В матче было сразу три удаления. В последний раз столь жёсткое противостояние с тремя и более красными карточками происходило в дерби в 2000 году. Тогда игра закончилась четырьмя удалениями после попытки бразильца Робсона затеять драку.

«Спартак» не проигрывает ЦСКА уже пять матчей подряд в рамках РПЛ. Более длинная серия без поражений против армейцев у спартаковцев была только однажды — 13 игр в 1992–1998 годах.

Гостевая победа над ЦСКА «Спартаку» удалась впервые с 2017 года, когда команду возглавлял Массимо Каррера.

Одним из героев встречи стал Данил Пруцев, который впервые в карьере отметился двумя голевыми передачами в РПЛ.