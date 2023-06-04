В День защиты детей в рязанском Окском заповеднике прошёл традиционный детский праздник

1 июня в посёлке Брыкин Бор Окского заповедника состоялся традиционный детский праздник по случаю Дня защиты детей и Всемирного дня окружающей среды.
Свои умения и таланты дети продемонстрировали в конкурсе рисунков на асфальте и спортивном соревновании велосипедистов и роллеров.
Руководитель детского кружка рисования Юлия Гольцева рассказала, что рисунки посвятили летающим созданиям заповедника.
Судья спортивного конкурса Игорь Климаков отметил, что в этот раз 23 юных участника соревновались в пяти возрастных категориях на велосипедах, роликах и самокатах. Перед выступлениями по традиции 3 дня шли упорные тренировки.
Состязания уже 28 лет удачно вписываются в рамки Детского праздника в Окском: ведь это самый экологичный вид транспорта, знакомый нам с детства.