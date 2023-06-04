В День защиты детей в рязанском Окском заповеднике прошёл традиционный детский праздник

1 июня в посёлке Брыкин Бор Окского заповедника состоялся традиционный детский праздник по случаю Дня защиты детей и Всемирного дня окружающей среды.

Свои умения и таланты дети продемонстрировали в конкурсе рисунков на асфальте и спортивном соревновании велосипедистов и роллеров.

Руководитель детского кружка рисования Юлия Гольцева рассказала, что рисунки посвятили летающим созданиям заповедника.

Юлия Гольцева: «Ребята великолепно раскрыли тему. Участники проявили прекрасные знания родной фауны и умение выразить их изобразительными средствами. В этих картинах – жизнь, в них закаты, яркие дни и тёмные ночи. Работа жюри была очень сложной: первых мест оказалось больше предполагаемого и все ребята получили поощрительные призы»

Судья спортивного конкурса Игорь Климаков отметил, что в этот раз 23 юных участника соревновались в пяти возрастных категориях на велосипедах, роликах и самокатах. Перед выступлениями по традиции 3 дня шли упорные тренировки.

Состязания уже 28 лет удачно вписываются в рамки Детского праздника в Окском: ведь это самый экологичный вид транспорта, знакомый нам с детства.