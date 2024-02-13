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В день рождения Крылова в Художественном музее показали фарфоровый «Квартет»

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В рубрике «День шедевра» 13 февраля мы решили обратиться к классике. Тем более и повод для этого замечательный — день рождения баснописца, писателя И. А. Крылова. В Рязанском художественном музее хранятся фарфоровые фигурки, олицетворяющие персонажей произведений Крылова.

Их автор — советский скульптор Борис Воробьёв. На Ленинградском фарфоровом заводе он начал подрабатывать ещё во время обучения, трудился там до 1972 года. Его работами сразу заинтересовались коллекционеры. Особенной популярностью пользуются фигурки по мотивам басен Крылова. Это и легендарный звериный квартет, на который часто обращают внимание посетители музея.

У фигурок Воробьёва — особый характер. В руках талантливого художника фарфор стал выразительным и мягким. Поэтому и «Квартет» обрёл интересное воплощение!

В день рождения Крылова в Художественном музее показали фарфоровый «Квартет»
В день рождения Крылова в Художественном музее показали фарфоровый «Квартет»

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