В День российской печати журналисты 7info получили награды

В День российской печати, 13 января, в правительстве Рязанской области состоялось вручение наград журналистам региональных средств массовой информации и подведение итогов регионального конкурса «Хрустальный журавль». Награды вручал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Знак губернатора «За усердие» получил выпускающий редактор 7info Алексей Самохин. Также работа агентства была отмечена призом оргкомитета в специальной номинации «По зову сердца», награду из рук главы региона получила редактор сайта Екатерина Щеренкова.