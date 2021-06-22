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Вторник, 22 июня, 2021
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В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы

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В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
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22 июня, в День памяти и скорби, в Рязани состоялась церемония возложения цветов к монументу Победы.

Цветы возложили члены регионального правительства, депутаты областной и городской дум, сотрудники администрации Рязани, представители силовых ведомств, активисты общественных организаций, неравнодушные граждане.

От Рязанской областной Думы в церемонии приняли участие зампред регионального парламента Александр Шевырев, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Сергей Гришков, заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев, депутаты Александр Ачалов, Андрей Глазунов,

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Затем прозвучал троекратный залп оружейного салюта. После возложения торжественным маршем перед Вечным огнём прошли курсанты РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы
  • В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы

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