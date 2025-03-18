В День яичницы эксперты рассказали, как выбрать качественные яйца

Ежегодно 18 марта отмечается Всемирный День яичницы. Пожалуй, это самое полезное и популярное во всем мире блюдо.

Известно, что 5 тыс. лет назад египтяне жарили яйца страусов на огне. А древние римляне ели желток и белок с медом как десерт. И только в XVII веке во Франции изобрели омлет. У восточных славян яичница считалась праздничным кушаньем и символизировала плодородие. Сегодня она встречается на столе практически в каждом доме и является лучшим питательным завтраком.

Яйца – диетический продукт из-за низкого содержания углеводов. Так, в одном курином яйце содержится 6,5 г белка, 5,2 г жира и 0,4 г углеводов, также они богаты микронутриентами, которые необходимы для правильной работы клеток, разных органов и систем.

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– В одном курином яйце всего 78 ккал, – говорит ветеринарный врач Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елизавета Грачкова. – Гусиные и утиные яйца используются в кулинарии. Они придают блюдам более насыщенный вкус и текстуру. Перед употреблением утиные и гусиные яйца необходимо подвергать тщательной термической обработке. Не рекомендуется употреблять яйца водоплавающих птиц в сыром или полусыром виде. Людям из группы риска (детям, пожилым людям, беременным женщинам, лицам с ослабленным иммунитетом) лучше воздержаться от употребления утиных и гусиных яиц. Яйца полезны, но в меру, кроме того, они могут вызывать аллергию.

Для здорового человека в день достаточно 1-2 яиц. Но людям с повышенным уровнем холестерина в крови и почечной недостаточностью надо уменьшить их количество. Не стоит употреблять и сырые яйца, можно заразиться сальмонеллой. Их лучше готовить всмятку или делать яичницу. Стоит быть осторожными с яйцами, сваренными вкрутую, – они характеризуются высоким содержанием холестерина, что грозит сужением просвета сосудов вплоть до их закупорки. Диетологи рекомендуют есть яйца, приготовленные любым способом, но не чаще 3-4 раз в неделю с перерывом в сутки.

Как определяют качество и безопасность яиц в лабораториях ФГБУ «ЦОК АПК»

Перед поступлением яиц в продажу они должны пройти контроль – это комплекс мер пищевой безопасности (органолептические и микробиологические исследования, оценка свежести и др.). В этом году специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» уже проверили партию яиц из 100 тыс. штук.

– В аккредитованной лаборатории их исследовали на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), – пояснила Елизавета Грачкова. – Проверяли органолептические показатели, наличие/отсутствие микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков. Вся продукция соответствовала установленным нормам.

В яйцах встречаются опасные бактерии листерия и сальмонелла, которыми может заразиться человек. Источником заражения птиц являются корма и почва. Через скорлупу сальмонеллы попадают в желток, активно размножаются и вызывают интоксикацию в организме человека, которая может вызвать острую сердечно-сосудистую и почечную недостаточность, отек головного мозга и даже летальный исход.

Как выбирать и хранить яйца: советы экспертов ФГБУ «ЦОК АПК»

– Яйца бывают диетические и столовые. Информация об этом должна быть указана на этикетке в виде букв «Д» и «С». Диетические яйца – это свежие, недавно снесенные курицей. Через 7 дней они становятся столовыми, – поясняет эксперт.

Также яйца делятся на 5 категорий в зависимости от своей массы. Третья категория – это яйца от 35 г, вторая – от 45 г, первая – от 55 г, отборная –

от 65 г и высшая – от 75 г. Выбирая яйца в магазине, нужно проверить, чтобы они были чистыми, а скорлупа не треснула. И ориентируйтесь на категорию, а не цвет скорлупы, ее оттенок зависит от породы кур.

Проверить свежесть сырого яйца можно, опустив его в воду. Если оно всплыло, значит, испорчено.

Хранить яйца нужно в течение 25 суток при температуре от 0 до + 20 градусов. После контакта с ними обязательно следует мыть руки, посуду и рабочие поверхности горячей мыльной водой.

Справка: ФГБУ «ЦОК АПК» — федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»