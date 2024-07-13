В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые

В уголовном деле об особо крупной взятке, где фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-замминистра.

В документе говорится, что уголовное дело было возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и других неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также возбуждено дело в отношении бизнесмена Александра Фомина и других неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей Иванова, Бородина и Фомина, арестованных по тому же уголовному делу, продлён до 23 сентября. В рамках обеспечительных мер арестованы счета и активы всех фигурантов дела.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В случае признания его виновным по вменяемой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.