В декабре 2021 года выйдет новый фильм о Есенине

Медийный режиссёр Клим Шипенко снял кино о нашем земляке – бренде Рязани, поэте Сергее Есенине.
Драма «Декабрь» выйдет в прокат в декабре 2021 года. Фильм был снят на студии Yellow, Black and White, выпустившей популярные ситкомы «Кухня», «Война семей».
Лента расскажет о роковых днях в жизни поэта, которые в результате привели его к гибели, случившейся в гостинице «Англетер».
Сергея Есенина сыграет популярный актёр Александр Петров. Ранее он уже снимался у Шипенко в фильме «Текст» по произведению современного писателя Дмитрия Глуховского, передаёт ТАСС.
— Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства, — заявил режиссёр.