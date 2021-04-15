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Четверг, 15 апреля, 2021
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В декабре 2021 года выйдет новый фильм о Есенине

7info7
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Медийный режиссёр Клим Шипенко снял кино о нашем земляке – бренде Рязани, поэте Сергее Есенине.

Драма «Декабрь» выйдет в прокат в декабре 2021 года. Фильм  был снят на студии Yellow, Black and White, выпустившей популярные ситкомы «Кухня», «Война семей».

Лента расскажет о роковых днях в жизни поэта, которые в результате привели его к гибели, случившейся в гостинице «Англетер».

Сергея Есенина сыграет популярный актёр Александр Петров. Ранее он уже снимался у Шипенко в фильме «Текст» по произведению современного писателя Дмитрия Глуховского, передаёт ТАСС.

— Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства,  — заявил режиссёр.

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