В декабре 2021 года выйдет новый фильм о Есенине

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Медийный режиссёр Клим Шипенко снял кино о нашем земляке – бренде Рязани, поэте Сергее Есенине.

Драма «Декабрь» выйдет в прокат в декабре 2021 года. Фильм был снят на студии Yellow, Black and White, выпустившей популярные ситкомы «Кухня», «Война семей».

Лента расскажет о роковых днях в жизни поэта, которые в результате привели его к гибели, случившейся в гостинице «Англетер».

Сергея Есенина сыграет популярный актёр Александр Петров. Ранее он уже снимался у Шипенко в фильме «Текст» по произведению современного писателя Дмитрия Глуховского, передаёт ТАСС.