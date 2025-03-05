В Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода

В Рязани мониторинг атмосферного воздуха выявил нарушение. Об этом сообщает Министерство природопользования Рязанской области.

С 25 февраля по 2 марта 2025 года мониторинг проводился в разных районах города. Анализировали уровень компонентов: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

26 февраля в районе Дашково-Песочня выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,64 ПДКмр. В остальные дни нарушений загрязняющих веществ не выявлено.

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Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию г. Рязани согласно действующему порядку взаимодействия при расследовании случаев загрязнения атмосферного воздуха.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.