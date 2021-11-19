В Данкове в утренней аварии погибла 34-летняя женщина

Накануне утром на 14-м километре дороги «Лев-Толстой – Данков» произошла авария со смертельным исходом, пишет Город 48.

Сообщается, что в Данкове столкнулись отечественная «Лада Гранта», которой управляла 34-летняя женщина, а также иномарка KIA под управлением 42-летнего мужчины.

В итоге автомобилистка скончалась на месте случившегося, а второму водителю потребовалась госпитализация. Транспортные средства сильно деформировались.

По предварительным данным, женщина выехала на полосу встречного движения, что и стало причиной трагедии.