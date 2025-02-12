В Дагестане уволился главврач после публичного секса с медсестрой

Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов принял решение об увольнении после публикации в соцсетях резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один из его заместителей.

«Курбан Магомедович уволился по собственному желанию», — отметил он.

Незадолго до этого в соцсетях появились кадры, на которых главврач занялся сексом с медработницей. Судя по всему, мужчина забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции.

На место Рамазанова назначили Имамшапи Курмагомедова, который занимал пост заведующего поликлиникой при ЦРБ.

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Рамазанов — Заслуженный врач Дагестана, врач высшей категории, он возглавлял больницу с 2008 года.