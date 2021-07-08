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Четверг, 8 июля, 2021
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В центре Рязани отключили холодную воду из-за аварии

7info
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Вечером 8 июля отключили холодную воду в центре города, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Причина отключения — ремонт водопровода на улице Семинарской, 20.

До 20 часов воды не будет в доме No14А на улице Кольцова, домах NoNo19, 19 корпус 1,2 на Семинарской, домах NoNo10, 10 корпус 3, 14, 18, 8, 1 на Сенной, а также в доме No40 строение 1 на улице Пожалостина. Всего отключены от водоснабжения 8 многоквартирных домов.

Подвоз воды для жителей организован на площадь Маргелова к дому No3 на улице Сенной.

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