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Воскресенье, 30 мая, 2021
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В центре Рязани начал работать новый светофор

7info7
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30 мая на Астраханском мосту в Рязани открыли движение. Вместе с этим там начал работать новый светофор, сообщили в пресс-службе администрации.

Светофор установили на перекрёстке улицы Ленина с улицами Николодворянской и Праволыбедской. Водителей просят учитывать эту информации при планировании движения.

Отметим, что с возобновлением движения по старой схеме начали функционировать муршруты №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46М2, 47М2,49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2,75М2, 77М2, 88М2, 91М2, 98АМ2, 99М2.

Также налажена работа трллейбусных маршрутов №5 и 10.

Троллейбусы 10 маршрута временно будут следовать и разворачиваться на кругу Мясокомбината. В ближайшие дни состоится возврат к прежней конечной остановке — площади Попова, — уточнили в мэрии.

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